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Александр Котов призвал псковских студентов направлять свою энергию на развитие и не бояться заявлять о себе

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил студентов Псковской области с Днём российского студенчества - Татьяниным днем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер облсобрания подчеркнул, что в современном обществе востребованы грамотные профессионалы и разносторонне развитые личности, поэтому столь высоко значение хорошего образования, основанного на сочетании базовых устоев и инновационных подходов. 

«Став студентами, вы сделали очень важный и правильный шаг. Сегодня ваши главные ресурсы – молодость, смелость, знания, инициатива. Направляйте свою энергию на развитие и не бойтесь заявлять о себе – жизнь даёт вам множество возможностей, и только от вас зависит, как вы ими распорядитесь и сколько усилий приложите для достижения поставленных целей», - отметил Александр Котов. 

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