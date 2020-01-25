Александр Котов призвал псковских студентов направлять свою энергию на развитие и не бояться заявлять о себе
Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил студентов Псковской области с Днём российского студенчества - Татьяниным днем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Спикер облсобрания подчеркнул, что в современном обществе востребованы грамотные профессионалы и разносторонне развитые личности, поэтому столь высоко значение хорошего образования, основанного на сочетании базовых устоев и инновационных подходов.
«Став студентами, вы сделали очень важный и правильный шаг. Сегодня ваши главные ресурсы – молодость, смелость, знания, инициатива. Направляйте свою энергию на развитие и не бойтесь заявлять о себе – жизнь даёт вам множество возможностей, и только от вас зависит, как вы ими распорядитесь и сколько усилий приложите для достижения поставленных целей», - отметил Александр Котов.