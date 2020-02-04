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Общество

Эксперт: 97% несанкционированных списаний с карт происходит из-за разглашения персональных данных

Большая часть всех мошеннических списаний с банковских карт происходит из-за добровольного разглашения персональных данных их держателями. Об этом заявил заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Сергей Иванов 4 февраля в прямом эфире ПАИ-live.

«Мошенники пользуются методами социальной инженерии - звонят пользователям и, например, вызывают чувство страха», - отметил Сергей Иванов, призвав не реагировать на такие звонки, сохранять спокойствие и не сообщать никакие данные банковской карты по телефону.

По его словам, сотрудники банков не звонят клиентам с предложением озвучить номер карты, трехзначный код или имя держателя.

«Главное в таких случаях сохранять спокойствие и просто не продолжать диалог с таким человеком», - рассказал Сергей Иванов, отметив, что мошенники могут даже подделывать входящий номер телефона.

Для безопасности рекомендуется положить трубку, перезвонить в свой банк с сообщением о поступившем вам звонке.

«Чем больше таких сообщений от граждан, тем проще работать полиции и службам безопасности банка», - подчеркнул Сергей Иванов.

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