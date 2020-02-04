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Общество

Мультиформатный арт-проект «Многоголосье» состоится в Великих Луках в феврале

Фото: МБУК «ДК ЛК»

В Великих Луках пройдет музыкальное мероприятие «Многоголосье-2020», участие в котором примут творческие коллективы и исполнители, сообщили Псковскому агентству информации в МБУК «ДК ЛК».

Среди участников - начинающие артисты и музыканты, а также уже довольно известные артисты. В этом году проект запланирован на 27-29 февраля.

Заместитель директора Дома культуры Ленинского комсомола Мария Титенкова отметила, что фестиваль берет свое начало с 1991 года, когда он проводился как фестиваль авторской песни. С 2017 года он стал ежегодным и разножанровым с целью поддержки творческих детей и взрослых, приобщения горожан к культурному досугу.

В программу 2020 года войдет международный конкурс эстрадного вокала, региональные этапы фестивалей авторской песни «Покровский Собор» и «Высоцкий. Фест», финал которых состоится в Москве. Кроме того, в программе концертные программы, гала-концерт с участием членов жюри и лауреатов конкурсов.

В первый день, 27 февраля, состоится выставка учеников Детской художественной школы имени Большакова «Арт-проект». Экспозиция разместится в фойе «ДК ЛК». Проект откроет коллектив из Белоруссии «Jazz City Band».

28 февраля стартуют соревнования эстрадных вокалистов и авторов-исполнителей. Параллельно с этим пройдут два концерта.

29 февраля по итогам прошедших отборочных туров намечен финальный концерт международного конкурса эстрадного вокала «ДК ЛК» и финал конкурса авторской песни.

В 17:00 того же дня зрители увидят выступления лауреатов конкурса эстрадного вокала и авторской песни, членов жюри и приглашенных гостей арт-проекта.

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