0
18:29
Дмитрий Месхиев планирует снять на телефон кино с матом и постельными сценами
16:37
Сопротивление трещине: Что происходит с Пыталовской средней школой
13:54
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
12:48
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
12:01
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
11:50
Архитектурная среда: Оборонительные сооружения Окольного города
11:38
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
Еще новости
Общество

Псковский центр инноваций электротехнического кластера и ОЭЗ «Моглино» представили на совете при президенте РФ

Фото из Instagram Михаила Ведерникова.

На совете при президенте России по науке и образованию представили лучшие практики, которые способны улучшить подготовку кадров для экономики и социальной сферы. В список вошёл центр инноваций промышленного электротехнического кластера Псковской области и особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», который работает при ПсковГУ. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в своём Instagram.

По словам главы региона, руководители и эксперты со всей России представляют лучшие практики, обсуждают ошибки и наиболее перспективные решения в течение двух дней.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова.

Псковский губернатор пояснил, что сегодня в России при наличии высшего образования у 63% всех молодых специалистов сохраняется объективно низкий подушевой валовой внутренний продукт и производительность труда. «Это проблема, которую нужно решать общими усилиями, и здесь исключительно важен вклад каждого региона», - отметил он.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова.

Михаил Ведерников подчеркнул, что общими усилиями главы регионов и правительство России должны сформулировать предложения по актуализации отечественного высшего образования, приближения его к практике и реалиям жизни. «И речь не об одном конкретном вузе, а о масштабных нововведениях, которые глобально усилят кадровый потенциал страны», - написал губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Дмитрий Месхиев планирует снять на телефон кино с матом и постельными сценами
05 февраля 2020
Дмитрий Месхиев планирует снять на телефон кино с матом и постельными сценами
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
05 февраля 2020
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
05 февраля 2020
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
05 февраля 2020
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
05 февраля 2020
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Псковском районе
05 февраля 2020
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Псковском районе
План по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области подписал губернатор
05 февраля 2020
План по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области подписал губернатор
Бесплатные светоотражатели предлагают горожанам на восьми автобусных остановках в Пскове
05 февраля 2020
Бесплатные светоотражатели предлагают горожанам на восьми автобусных остановках в Пскове

Идет загрузка...