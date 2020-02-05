Псковский центр инноваций электротехнического кластера и ОЭЗ «Моглино» представили на совете при президенте РФ

18:12, 05 февраля 2020, ПАИ

На совете при президенте России по науке и образованию представили лучшие практики, которые способны улучшить подготовку кадров для экономики и социальной сферы. В список вошёл центр инноваций промышленного электротехнического кластера Псковской области и особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», который работает при ПсковГУ. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в своём Instagram.

По словам главы региона, руководители и эксперты со всей России представляют лучшие практики, обсуждают ошибки и наиболее перспективные решения в течение двух дней.

Псковский губернатор пояснил, что сегодня в России при наличии высшего образования у 63% всех молодых специалистов сохраняется объективно низкий подушевой валовой внутренний продукт и производительность труда. «Это проблема, которую нужно решать общими усилиями, и здесь исключительно важен вклад каждого региона», - отметил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что общими усилиями главы регионов и правительство России должны сформулировать предложения по актуализации отечественного высшего образования, приближения его к практике и реалиям жизни. «И речь не об одном конкретном вузе, а о масштабных нововведениях, которые глобально усилят кадровый потенциал страны», - написал губернатор.