В одном из торговых центров Пскова ребёнку оторвало пальцы

17:28, 13 февраля 2020, ПАИ

13 февраля около 13:00 в Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» на эскалаторе трёхлетнему ребенку оторвало три пальца. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

Информацию ПАИ подтвердили в региональном комитете по здравоохранению Псковской области. Там отметили, что пострадавший ребёнок был доставлен в детскую областную клиническую больницу. Второй и третий палец не удалось сохранить, четвертый спасли, пояснили медики, рассказывая о проведенных оперативных мероприятиях. В результате ЧП ребенок лишился двух из пяти пальцев на одной руке.

Причины произошедшего устанавливливают правоохранительные органы.