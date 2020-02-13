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Происшествия

В одном из торговых центров Пскова ребёнку оторвало пальцы

В торговом комплексе Пскова ребенку оторвало пальцы на эскалаторе. Фото: Александр Сидоренко.

13 февраля около 13:00 в Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» на эскалаторе трёхлетнему ребенку оторвало три пальца. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников. 

Информацию ПАИ подтвердили в региональном комитете по здравоохранению Псковской области. Там отметили, что пострадавший ребёнок был доставлен в детскую областную клиническую больницу. Второй и третий палец не удалось сохранить, четвертый спасли, пояснили медики, рассказывая о проведенных оперативных мероприятиях. В результате ЧП ребенок лишился двух из пяти пальцев на одной руке.

Причины произошедшего устанавливливают правоохранительные органы. 

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