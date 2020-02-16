Пьяный водитель устроил ДТП на дороге Псков - Гдов

09:25, 17 февраля 2020, ПАИ

16 февраля в 20:20 в Псковском районе на 19-ом километре дороги Псков – Гдов 58-летний водитель УАЗ в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Datsun on-DO, за рулём которого была 43-летняя женщина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате столкновения мужчина получил ушибы головы и грудной клетки, а женщина получила рану руки.

Госпитализация пострадавших не потребовалась, по факту ДТП проводится проверка.