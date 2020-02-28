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Общество

Аналог ОСАГО разработают для владельцев дронов в России

В России разработают аналог ОСАГО для владельцев дронов, пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя законодательной рабочей группы национальной технологической инициативы «Аэронет» Сергея Жукова.

По его словам, соответствующий документ о введении обязательного страхования ответственности для владельцев дронов в России уже разработан и будет передан в Минтранс до апреля.

Ожидается, что в марте документ обсудят со страховщиками, производителями и эксплуатантами дронов. Под регулирование могут попасть все дроны тяжелее нескольких килограммов, в том числе бытовые квадрокоптеры.

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