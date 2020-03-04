Реже остальных коронавирусом болеют дети и подростки

08:04, 04 марта 2020, ПАИ

Согласно статистике, составленной на основе анализа более 70 тысяч случаев заболеваемости коронавирусом, реже всех заболевают дети и подростки, сообщает газета «Известия».

На категорию от 0 до 19 лет приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных. Российские вирусологи полагают, что тенденция связана с более крепкой иммунной системой детей. Тем не менее специалисты отмечают, что информации по этому вопросу пока мало. В основную группу риска заражения коронавирусом входят люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.

В том, что среди заболевших практически нет детей, играет роль и забота родителей. Они строго следят за тем, чтобы подростки соблюдали нормы гигиены, использовали защитные маски и следовали советам врачей. Сами же взрослые, как правило, не столь внимательно относятся к рекомендациям.