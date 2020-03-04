Старшеклассники из Псковской области могут принять участие во всероссийской олимпиаде школьников ПАО «Россети»

10:16, 04 марта 2020, ПАИ

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» приглашает учащихся 9 и 10 классов принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников ПАО «Россети». Как пояснили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, главная цель мероприятия – поиск увлеченных энергетикой молодых людей, которым в будущем предстоит развивать электросетевой комплекс и осваивать новые профессии, появляющиеся по мере внедрения цифровых технологий.

Олимпиада проводится в очной форме для учащихся 9 и 10 классов в два обязательных этапа:

21 – 22 марта состоится первый этап в формате выполнения участниками заданий в рамках программ среднего образования по физике, математике и информатике. Олимпиада пройдет на базе Псковского государственного университета (Псков, пл. Ленина, д.2).

Второй этап проводится в заочной форме путем выполнения участниками комплексных заданий (кейсов), направленных на проверку творческих способностей и умения применять знания по предметам «математика», «физика», «информатика» в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

Победители и призёры первого этапа соревнований ПАО «Россети» также получат право участия в финальном этапе другой олимпиады – «Надежда энергетики». Победители и призеры второго этапа получат возможность принять участие в энергетической проектной смене ПАО «Россети» в одном из всероссийских детских оздоровительных центров, помощь экспертов в подготовке к участию в конкурсах проектов, в числе которых Всероссийский конкурс в области наукоемких инновационных проектов и разработок «Энергопрорыв». Также они приобретут приоритетное право на целевое обучение в вузах-партнерах по профильным направлениям.

Заявки на участие принимаются до 19 марта по адресу электронной почты mng@pskovenergo.ru, дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 597-393.

Подробная информация размещена также на официальном сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» в разделе «Олимпиада «Россети».