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Общество

Активист «Убитых дорог» об общественном транспорте в Псковской области: Необходимы кардинальные управленческие решения

Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации заявил, что в решении транспортной проблемы необходимы кардинальные управленческие решения.

Поводом для поднятия темы послужили результаты опроса активистами ОНФ в регионах страны - жители Псковской области указали на существующие проблемы, поставив работе общественного транспорта не самые высокие оценки.

«Как в утреннее, так и в вечернее время происходит постоянная задержка транспорта, - рассказал Николай Мельков. - Бывает, что даже и днем автобусы не всегда ходят по расписанию».

Активист считает, что проблема может объясняться нехваткой автобусов.

«Автобусный парк уже давно устарел и не соответствует действующим нормам, - отметил он, рассказав, что зачастую инвалидам и мамам с колясками, которые не могут воспользоваться обычным автобусом, приходится долго ждать низкопольный транспорт, который может еще и опаздывать.

По мнению Николая Мелькова, решением проблемы должны заниматься ответственные лица, к которым много вопросов. В частности, будет ли происходить обновление парка, будет ли выходить предприятие из состояния банкротства.

«Автобусный парк на стадии больших убытков, но повышение стоимости проезда – это не выход, а перекладывание ответственности, - заметил Николай Мельков. – Кто-то довел до такого состояния, и теперь пытается решить проблему за счет жителей».

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