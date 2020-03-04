Работу по повышению доступности и качества транспортных услуг проводит Псковпассажиравтотранс

13:59, 04 марта 2020, ПАИ

Псковпассажиравтотранс проводит работу по повышению доступности и качества транспортных услуг населению. На обновление подвижного состава в Псковской области выделят 1,2 млрд рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе транспортного предприятия.

«В течение двух лет тариф на проезд в автобусах в Пскове не менялся, он составляет 25 рублей, - отметили в компании. – Экономически обоснованной тариф составляет 32 рубля»,

В прошлом году для удобства пассажиров также ввели услугу по безналичной оплате проезда при помощи карт и электронных устройств.

«В ближайшем будущем будут введены транспортные карты, по которым стоимость проезда останется прежней», - рассказал представитель Псковпассажиравтотранса, отметив, что при наличной оплате стоимость будет составлять уже не 25 рублей, а 27.

В этом году также ожидается обновление автопарка. Администрация области достигла договоренности о включении парка в перечень предприятий, которые получат господдержку.

Ранее появилась информация, что активисты ОНФ организовали опрос, который показал негативное отношение людей к общественному транспорту в Псковской области. Данную ситуацию также прокомментировал активист «Убитых дорог» Николай Мельков.