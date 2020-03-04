МФЦ Псковской области внедрил услугу удаленного обслуживания для организаций

17:24, 04 марта 2020, ПАИ

Многофункциональный центр Псковской области разместил публичную оферту по осуществлению удаленного обслуживания организаций по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщила директор ГБУ ПО «МФЦ» Екатерина Ершова.

По ее словам, суть новой услуги заключается в том, что специалист МФЦ выезжает в организацию и в течение дня работает вместе с компанией, осуществляет необходимые регистрационные действия. Как рассказала Екатерина Ершова, подобный опыт по оказанию такой услуги был позаимствован у коллег из других регионов.

«У организаций, которые часто обращаются в многофункциональный центр в силу специфики своей работы, появилась возможность не тратить время на посещение непосредственно отдела приема заявителей. На платной основе наш сотрудник осуществляет удаленное обслуживание у заказчика в офисе, что существенно экономит время не только организации, но и самого заявителя», - добавила директор Многофункционального центра Псковской области.

В качестве примера Екатерина Ершова привела Новгородский опыт размещения сотрудника МФЦ в офисах продаж застройщиков, где для граждан обеспечивается максимальная доступность и оперативность регистрации сделок с недвижимостью.

«Отдельно хотелось бы обратить внимание, что данный вид деятельности не будет оказывать влияние на организацию рабочих процессов в отделе приема заявителей и организован в полном соответствии требованиям оказания государственных услуг», - заключила она.

Публичная оферта о заключении договора на оказание услуг по организации рабочего места по предоставлению государственных и муниципальных услуг на платной основе размещена на официальном сайте ГБУ ПО «МФЦ» http://www.mfc.pskov.ru в разделе «Документы».