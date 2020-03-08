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Общество

Владимир Путин назвал россиянок лучшими женщинами в мире

Фото: пресс-служба президента России.

Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем. Обращение главы государства было показано в эфире телеканала «Россия 24».

«Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», - сказал президент.

Владимир Путин отметил, что женщины умудряются всё успевать, беречь домашний уют, достигать успехов в работе или учебе, при этом оставаясь очаровательными, красивыми и женственными.

Глава государства подчеркнул, что способность женщин сопереживать, беззаветно любить и заботиться о близких поражает. При этом очень важно, что такие ценности передаются из поколения в поколение. В особенности российский лидер выразил признательность матерям, так как они дарят миру новую жизнь и воспитывают детей, отдавая им свою любовь.

«От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так. Всегда, а не только 8 марта», - заключил Владимир Путин.

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