В Себежском районе мужчина пытался перебросить мобильные телефоны заключенным с помощью арбалета

17:39, 10 марта 2020, ПАИ

В поселке Идрица Себежского района в исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской области оперативные сотрудники исправительного учреждения задержали мужчину, который планировал с помощью арбалета «Скорпион» перебросить на территорию колонии два мобильных телефона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушитель примотал изолентой телефоны к стрелам. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, также устанавливаются организаторы доставки мобильных телефонов. Данные устройства связи запрещены к использованию заключенными.