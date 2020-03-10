0
19:31
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
16:43
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
10:10
Более 100 томов на шесть хитрых мошеннических схем: Задержана преступная группа из Пскова
10:00
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
11:26
Псковский комздрав о ситуации на станции скорой помощи: Предварительная причина — неправильное административное ведение
10:03
Установлена личность насмерть сбитой пенсионерки в Пскове
20:40
Иномарка насмерть сбила пожилую женщину в Пскове
Еще новости
Происшествия

В Себежском районе мужчина пытался перебросить мобильные телефоны заключенным с помощью арбалета

В поселке Идрица Себежского района в исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской области оперативные сотрудники исправительного учреждения задержали мужчину, который планировал с помощью арбалета «Скорпион» перебросить на территорию колонии два мобильных телефона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушитель примотал изолентой телефоны к стрелам.  В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, также устанавливаются организаторы доставки мобильных телефонов. Данные устройства связи запрещены к использованию заключенными.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
10 марта 2020
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
10 марта 2020
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
10 марта 2020
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Псковский комздрав о ситуации на станции скорой помощи: Предварительная причина — неправильное административное ведение
06 марта 2020
Псковский комздрав о ситуации на станции скорой помощи: Предварительная причина — неправильное административное ведение
Установлена личность насмерть сбитой пенсионерки в Пскове
05 марта 2020
Установлена личность насмерть сбитой пенсионерки в Пскове 1
Иномарка насмерть сбила пожилую женщину в Пскове
04 марта 2020
Иномарка насмерть сбила пожилую женщину в Пскове 1
7-летнего ребёнка сбили на улице Розы Люксембург в Пскове
04 марта 2020
7-летнего ребёнка сбили на улице Розы Люксембург в Пскове 1
Более 20 человек погибли на дорогах Псковской области с начала 2020 года
03 марта 2020
Более 20 человек погибли на дорогах Псковской области с начала 2020 года

Идет загрузка...