За неделю в Псковской области ОРВИ заболело более 4700 человек

10:13, 11 марта 2020, ПАИ

В Псковской области за неделю ОРВИ было выявлено у 4758 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Данные представлены за период со 2 по 8 марта. В ведомстве подчеркнули, что заболеваемость ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 20,6%.

В Пскове ОРВИ заболели 2410 человек, что выше недельного эпидемического порога на 18,7%. За неделю в больницу были доставлены 138 человек.

По данным ведомства, активность циркуляции респираторных вирусов находится на высоком уровне.

Жителей региона призывают своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении первых признаков заболевания в связи с риском развития осложнений.