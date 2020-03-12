Сменные кассеты для бритья похитил молодой человек в Пскове

16:51, 12 марта 2020, ПАИ

18-летний житель Пскова обвиняется в краже сменных кассет для бритья из магазина ТЦ «ПИК 60». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Кража была совершена 4 января текущего года 18-летним местным жителем из магазина «РИВ ГОШ». Ущерб от кражи составил 9 199 рублей. С похищенным молодой человек скрылся с места преступления, но позднее был найден.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.