Перебегающего дорогу лося едва не сбили машины в Псковском районе (ВИДЕО)
Перебегающий дорогу лось едва не оказался под колесами автомашин в Псковском районе. Соответствующее видео размещено в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел за деревней Струково на трассе Псков – Гдов. Лось перебежал дорогу перед большегрузной автомашиной и легковым автомобилем. «Хорошо руль никто не дёрнул, особенно фура», – обратили внимание псковичи.
«Повезло сохатому. Повезло всем», – добавили подписчики группы.