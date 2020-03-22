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Перебегающего дорогу лося едва не сбили машины в Псковском районе (ВИДЕО)

Перебегающий дорогу лось едва не оказался под колесами автомашин в Псковском районе. Соответствующее видео размещено в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел за деревней Струково на трассе Псков – Гдов. Лось перебежал дорогу перед большегрузной автомашиной и легковым автомобилем. «Хорошо руль никто не дёрнул, особенно фура», – обратили внимание псковичи.

«Повезло сохатому. Повезло всем», – добавили подписчики группы.  

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