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Происшествия

Ещё почти 14 га земли выгорело в Псковской области из-за поджогов травы

За минувшие сутки в Псковской области зафиксировано 13 палов травы на площади в 13,62 га, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Всего в этом году в регионе зарегистрировано 24 пала, из-за которых сгорело 25,5 га земли. Первые поджоги произошли ещё в конце февраля.

С 20 марта в Псковской области начался пожароопасный сезон. Соответствующее постановление администрации Псковской области опубликовано на официальном сайте нормативных правовых актов региона.

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