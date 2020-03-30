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Общество

Дополнительные меры безопасности введут в военкоматах во время весеннего призыва

Министерство обороны России введет дополнительные меры во время весеннего призыва в армию, который начнется 1 апреля, пишет газета «Известия».

Все военкоматы будут оборудованы постами контроля и изолированными помещениями, чтобы молодые люди, которые проходят медицинское освидетельствование, меньше пересекались друг с другом. Все партии призывников будут ждать отправки в специальных отдельных помещениях, где они не будут контактировать с другими группами. После прибытия к месту службы все призывники в обязательном порядке будут проходить двухнедельный карантин.

Новобранцы, у которых выявят новое заболевание, будут помещены под наблюдение к медикам. «В армии железная дисциплина. Карантин, разделение групп — всё это должно дать результаты. Но необходимо жестко контролировать соблюдение всех требований», ― заявила врач-инфекционист Анна Орешкова.

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