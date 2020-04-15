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Общество

Выплату на содержание ребёнка можно оформить в МФЦ Псковской области по предварительной записи

Многофункцональные центры и офисы предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Псковской области начали оформлять денежные выплаты на содержание ребенка. Их могут получить опекуны (попечители) или приёмные родители. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Субсидии на оплату услуг ЖКХ продлеваются автоматически на 6 месяцев в случае, если срок их предоставления истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года. В указанный период нет необходимости подавать документы заново.

Отделы по оказанию государственных и муниципальных услуг открыты в каждом административном центре района. Прием граждан ведется исключительно по вопросам оформления неотложных мер социальной поддержки и срочным жизненным ситуациям. Предварительная запись обязательна. Обращаться следует в отделение МФЦ по месту жительства по телефону муниципального центра обслуживания. 

Клиентов МФЦ просят не загружать телефонную линию и по возможности обращаться за консультацией в официальное сообщество в социальной сети «МФЦ Псковской области», в аккаунт Instagram @mfc_pskov, а также на электронную почту info@mfc.pskov.ru. По всем каналам налажена оперативная обратная связь.

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