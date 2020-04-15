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Общество

Камеры видеофиксации дополнительно установят на двух улицах в Пскове

Камеры видеонаблюдения появятся на двух улицах в Пскове.ФОТО: Дарья Хваткова. В Пскове на двух улицах будут дополнительно установлены камеры видеофиксации. Об этом рассказал начальник Управления ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт 15 апреля в эфире проекта ПАИ-live.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения будут установлены камеры на Рижском проспекте и на улице Советской Армии», - отметил Владимир Папорт.

Не так давно две камеры были установлены на проспекте Энтузиастов, напротив дома № 5. Установка камеры на том или ином участке происходит с учетом произошедших там ДТП.

 «Каждое выставление камеры обусловлено тем или иным видом ДТП, - отметил Владимир Папорт. – Камеры не выставляются просто так, их ставят с учетом концентрации происшествий и отдельных видов ДТП».

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