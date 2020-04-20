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Общество

Искусственное происхождение коронавируса невозможно отследить по его геному

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении коронавируса — возбудителя COVID-19 и описал лабораторные манипуляции, которые приводят к его мутации. Об этом пишет РИА Новости.

«Если ставится вопрос так: «Можно ли придумать вирус с такой летальностью, который поражает такие-то отделы дыхательных путей, так-то распространяется, и его вот так придумать и сделать?» — нет, это практически нереально», — заявил он.

Александр Лукашев отметил, наиболее реальный сценарий искусственного происхождения вируса заключается в стандартном вирусологическом эксперименте — попытке адаптировать его к другому животному, «чтобы понять, как это происходит и возможно ли это или нет» . «Мы берем вирус летучих мышей, берем клетки человека, наливаем вирус, проводим определенные манипуляции - и в конце концов мы получаем вирус летучих мышей, переадаптированный к человеку. Это совершенно возможно, это стандартный инструментарий в вирусологии», — пояснил он.

Профессор добавил, что этот процесс невозможно будет отследить по геному вируса.

 

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