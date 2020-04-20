С 30 апреля пригородный поезд из Пскова в Дно будет курсировать чаще
С 30 апреля пригородный поезд из Пскова в Дно будет курсировать чаще, сообщили Псковскому агентству информации в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Периодичность курсирования пригородных поездов на участке Псков – Дно увеличится в соответствии с транспортным заказом Псковской области.
С 30 апреля по 15 октября поезда № 6659 и № 6660 будут курсировать пять дней в неделю вместо трех. Поезд № 6659 из Дно в Псков будет перевозить пассажиров каждый день, кроме понедельника и четверга. Поезд № 6660 из Пскова в Дно будет курсировать ежедневно, кроме вторника и пятницы, с 2 мая.