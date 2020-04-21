Два человека пострадали в результате ДТП в Великих Луках

08:50, 21 апреля 2020, ПАИ

В Великих Луках в ДТП пострадали два человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УМВД России по Псковской области.

20 апреля около 17.10 у дома 43/10 по Октябрьскому проспекту Великих Лук 52-летний водитель автомобиля «Renault Duster» не уступил дорогу и столкнулся с автомобилями «Volkswagen Passat», за рулем которого находился 27-летний мужчина, а также «Renault Kaptur», за рулем которого был 21-летний великолучанин.

В результате ДТП водитель первого автомобиля получил ушибы и ссадины, а его 45-летняя пассажирка была доставлена в больницу с ушибами позвоночника. Все участники ДТП находились в трезвом состоянии. Подробности уточняются.