Курение стало причиной пожара в Псковском районе

09:02, 21 апреля 2020, ПАИ

В Псковском районе произошел пожар из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 13:11 в деревне Патрово произошло возгорание в жилом доме. Дом выгорел изнутри по всей площади. Кроме того, сгорели веранда, баня, а также летний дом.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки. Пожарным удалось спасти надворную постройку. Из людей никто не пострадал. С начала года в регионе произошло 300 палов травы.