0
08:55
300 палов травы зафиксировано в Псковской области с начала года
17:21
Публикуем эксклюзивное видео с места пожара в Псковском районе
14:42
В деревне Кувшиново сгорел жилой дом, внутри может находиться его хозяйка
09:05
В Великолукском районе водитель врезался в дерево и погиб
08:34
За контрабанду антиквариата через границу в Псковской области петербуржцу грозит до семи лет лишения свободы
16:17
Псковский врач рассказала, почему в больницу с подозрением на коронавирус принимают не всех больных с пневмонией
13:14
Появились подробности ночной аварии у областной прокуратуры в Пскове
Еще новости
Происшествия

Курение стало причиной пожара в Псковском районе

В Псковском районе произошел пожар из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 13:11 в деревне Патрово произошло возгорание в жилом доме. Дом выгорел изнутри по всей площади. Кроме того, сгорели веранда, баня, а также летний дом.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки. Пожарным удалось спасти надворную постройку. Из людей никто не пострадал. С начала года в регионе произошло 300 палов травы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

300 палов травы зафиксировано в Псковской области с начала года
21 апреля 2020
300 палов травы зафиксировано в Псковской области с начала года
Публикуем эксклюзивное видео с места пожара в Псковском районе
20 апреля 2020
Публикуем эксклюзивное видео с места пожара в Псковском районе
В деревне Кувшиново сгорел жилой дом, внутри может находиться его хозяйка
20 апреля 2020
В деревне Кувшиново сгорел жилой дом, внутри может находиться его хозяйка
В Великолукском районе водитель врезался в дерево и погиб
20 апреля 2020
В Великолукском районе водитель врезался в дерево и погиб
За контрабанду антиквариата через границу в Псковской области петербуржцу грозит до семи лет лишения свободы
20 апреля 2020
За контрабанду антиквариата через границу в Псковской области петербуржцу грозит до семи лет лишения свободы
Псковский врач рассказала, почему в больницу с подозрением на коронавирус принимают не всех больных с пневмонией
19 апреля 2020
Псковский врач рассказала, почему в больницу с подозрением на коронавирус принимают не всех больных с пневмонией
Появились подробности ночной аварии у областной прокуратуры в Пскове
19 апреля 2020
Появились подробности ночной аварии у областной прокуратуры в Пскове
Публикуем эксклюзивное видео с места ДТП на улице Кузнецкой в Пскове
18 апреля 2020
Публикуем эксклюзивное видео с места ДТП на улице Кузнецкой в Пскове 1

Идет загрузка...