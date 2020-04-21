Курение стало причиной пожара в Псковском районе
В Псковском районе произошел пожар из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В 13:11 в деревне Патрово произошло возгорание в жилом доме. Дом выгорел изнутри по всей площади. Кроме того, сгорели веранда, баня, а также летний дом.
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки. Пожарным удалось спасти надворную постройку. Из людей никто не пострадал. С начала года в регионе произошло 300 палов травы.