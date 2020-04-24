Псковичка с супругом попалась в Сочи с наркотиками

07:22, 24 апреля 2020, ПАИ

Псковичка с супругом попыталась продать наркотики в Сочи, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчину 35 лет и 31-летнюю женщину в состоянии наркотического опьянения задержала местная полиция. При проверке документов молодые люди попытались избавиться от содержимого карманов, выбросив на землю пакетик и лекарственные тубы с порошком белого цвета. Позже оказалось, что в тубах хранились четыре грамма мефедрона.

Супруги, уроженцы Санкт-Петербурга и Пскова, приобрели мефедрон, чтобы затем продать его через закладки. В отношении несостоявшихся наркодилеров возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный в значительном размере группой лиц по предварительному сговору.