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Общество

Не покупать продукты на развес рекомендовал жителям Псковской области главный санитарный врач

Не покупать продукты на развес рекомендовал жителям Псковской области главный санитарный врач региона Александр Нестерук. Свою рекомендацию он озвучил на заседании оперативного штаба 24 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В случае если есть необходимость покупки продуктов, которые требуют взвешивания, делать это необходимо самостоятельно. Дома покупки лучше тщательно вымыть или обработать дезинфицирующими средствами.

Он также сообщил, что в Псковской области в наличии 1728 тест-систем для коронавируса. В ближайшее время в регион поступит ещё некоторое количество тест-систем.

 

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