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Общество

Испанские учёные сделали ошеломительное заявление о коронавирусе

Испанские учёные проанализировали биологический материал заболевших коронавирусом из разных регионов и сделали вывод, что вирус попал в страну не из Китая, и «нулевого пациента» в Испании не было, пишет газета «Известия» со ссылкой на издание El Pais.

Учёные из Мадрида установили, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая. Вспышка коронавируса в Испании впервые произошла в Валенсии, предполагают специалисты. Неделей ранее 2500 футбольных фанатов поехали оттуда в Милан на футбольный матч Аталанта - Валенсия. На тот момент официальных данных о коронавирусе в Испании не было.

В то же время ученые сообщают, что у них нет достоверных данных об аналогичных последовательностях генома коронавируса у заболевших в Италии, поэтому однозначные выводы делать нельзя.

Кроме этого, генетический анализ показывает, что коронавирусы уже циркулировали в Испании еще раньше, около 14 февраля.

Ученые отметили, что коронавирус проник в Испанию как минимуми 15 путями, что исключает существование «нулевого пациента», и сделали предположение, что общий предок 1,6 тыс. исследованных вирусов был обнаружен в китайском городе Ухань примерно 24 ноября.

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