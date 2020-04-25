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В Острове обнаружили тело мужчины с 87 ножевыми ранениями

В Острове обнаружили тело мужчины с 87 ножевыми ранениями. Фото:ПАИ

В Псковской области 24 апреля нашли тело 56-летнего мужчины, на теле которого специалисты обнаружили не менее 87 ножевых ранений.

По данным следствия, ночью 24 апреля в Острове  между пострадавшим и 57-летней хозяйкой квартиры произошла ссора,  в ходе которой она нанесла пострадавшему множество ударов ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте, сообщили Псковскому Агенству Информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области. 

Следователи в тот же день задержали подозреваемую. 

По данному факту Островским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ - «Убийство».

 

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