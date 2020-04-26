Впервые в мире российские десантники прыгнули с парашютами с высоты 10 км в Арктике (ВИДЕО)

18:12, 26 апреля 2020, ПАИ

Российские десантники впервые в мировой истории прыгнули с парашютами с высоты 10 километров в арктических условиях. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Свой исторический прыжок десантники посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования ВДВ. Десантирование прошло с высоты 10 тысяч метров в районе архипелага Земля Франца Иосифа.

Военнослужащие проверили надежность средств высотного десантирования – парашютных систем специального назначения, индивидуального кислородного оборудования парашютиста, навигационного оборудования, специального снаряжения и обмундирования – в экстремальных условиях Арктики.



Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации



Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации



Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации



Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации



Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации



Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации



Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации



Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации



Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации



Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации



Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации



Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации



Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации



Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации



























«Подобные учения мы будем проводить ежегодно, в разных районах Арктики, различным составом привлекаемых участников и в разные периоды обучения. «Летние» условия в Арктике имеют также свои особенности и требуют от всех категорий военнослужащих специальных знаний и навыков. Действовать им придется в условиях отсутствия дорог, обилия водоемов и болот и множества других факторов», - подчеркнул заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

После приземления спецназ ВДВ приступил к отработке тактико-специального учения, в ходе которого провел разведывательно-поисковые действия с использованием беспилотной авиации. Разведывательный отряд выявил лагерь ДРГ условного противника, навел штурмовую авиацию и уничтожил его.