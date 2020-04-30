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Общество

В деревне Киршино Печорского района появится новый асфальт

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Печорском районе в деревне Киршино появится новый асфальт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводится ремонт двух улиц в деревне Киршино Круппской волости Печорского района.

Дорожные рабочие ремонтируют улицы №1 и 2, которые проходят через деревню и являются дорогами с автобусным сообщением. Общая протяженность ремонтируемых участков - 1,4 км.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Рабочие уже устроили основание из щебня с исправлением профиля дороги. Началась также укладка асфальта, после чего будут щебнем укреплены обочины.

В нормативное состояние будут приведены другие дороги Печорского района в рамках нацпроекта «БКАД»: улица Каштановая в городе Печоры, улица №1 в деревне Кривск Круппской волости и улица №1 в деревне Речки Новоизборской волости. На пять объектов из федерального и областного бюджетов направлено около 29,6 млн рублей. Срок сдачи объектов - до 30 сентября 2020 года.

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