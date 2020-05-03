Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе

17:02, 03 мая 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

























3 мая около деревни Шумилкино Печорского района произошло столкновение Mitsubishi ASX и грузового автомобиля DAF XF. Об этом с места аварии передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам очевидца ДТП, грузовой автомобиль начал поворачивать на заправочную станцию, в это время по встречной полосе ехала Mitsubishi. «Откуда она ехала – мы даже не видели», – недоумевает свидетель аварии.

57-летний водитель Mitsubishi ASX был заблокирован в автомобиле, прибывшие из Печор пожарные вытащили пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи. Мужчина находится в тяжёлом состоянии.

В результате ДТП у фуры оказался пробит бензобак, сейчас пожарные во избежание возгорания собирают разлитое топливо. На месте происшествия также работают сотрудники ДПС, пожарные, скорая помощь и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Видео с места ДТП можно посмотреть здесь>>>.