0
17:42
Названы ранние симптомы коронавируса
17:02
Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе
14:20
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) станет гостем программы «Парсуна»
13:21
Михаил Мишустин рассказал о состоянии своего здоровья
12:53
Работу по созданию единого оператора по поставке газа обсудили на совещании с Михаилом Ведерниковым
12:05
3 мая 1945 года: освобождение Берлина и победные митинги
10:09
Божественная литургия проходит в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Еще новости
Общество

Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе

  • В ДТП перед границей пострадал мужчина
    Фото: ПАИ
  • В ДТП перед границей пострадал мужчина
    Фото: ПАИ
  • В ДТП перед границей пострадал мужчина
    Фото: ПАИ
  • В ДТП перед границей пострадал мужчина
    Фото: ПАИ
  • В ДТП перед границей пострадал мужчина
    Фото: ПАИ
  • В ДТП перед границей пострадал мужчина
    Фото: ПАИ
  • В ДТП перед границей пострадал мужчина
    Фото: ПАИ
  • В ДТП перед границей пострадал мужчина
    Фото: ПАИ
  • В ДТП перед границей пострадал мужчина
    Фото: ПАИ
  • В ДТП перед границей пострадал мужчина
    Фото: ПАИ
  • В ДТП перед границей пострадал мужчина
    Фото: ПАИ
  • В ДТП перед границей пострадал мужчина
    Фото: ПАИ
  • В ДТП перед границей пострадал мужчина
    Фото: ПАИ

3 мая около деревни Шумилкино Печорского района произошло столкновение Mitsubishi ASX и грузового автомобиля DAF XF. Об этом с места аварии передаёт корреспондент Псковского агентства информации.  

По словам очевидца ДТП, грузовой автомобиль начал поворачивать на заправочную станцию, в это время по встречной полосе ехала Mitsubishi. «Откуда она ехала – мы даже не видели», – недоумевает свидетель аварии.

57-летний водитель Mitsubishi ASX  был заблокирован в автомобиле, прибывшие из Печор пожарные вытащили пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи. Мужчина находится в тяжёлом состоянии. 

В результате ДТП у фуры оказался пробит бензобак, сейчас пожарные во избежание возгорания собирают разлитое топливо. На месте происшествия также работают сотрудники ДПС, пожарные, скорая помощь и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Видео с места ДТП можно посмотреть здесь>>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Названы ранние симптомы коронавируса
03 мая 2020
Названы ранние симптомы коронавируса
Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе
03 мая 2020
Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) станет гостем программы «Парсуна»
03 мая 2020
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) станет гостем программы «Парсуна»
Михаил Мишустин рассказал о состоянии своего здоровья
03 мая 2020
Михаил Мишустин рассказал о состоянии своего здоровья
Работу по созданию единого оператора по поставке газа обсудили на совещании с Михаилом Ведерниковым
03 мая 2020
Работу по созданию единого оператора по поставке газа обсудили на совещании с Михаилом Ведерниковым
3 мая 1945 года: освобождение Берлина и победные митинги
03 мая 2020
3 мая 1945 года: освобождение Берлина и победные митинги
Божественная литургия проходит в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
03 мая 2020
Божественная литургия проходит в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Более 243 тысяч человек в мире скончались от коронавируса
03 мая 2020
Более 243 тысяч человек в мире скончались от коронавируса

Идет загрузка...