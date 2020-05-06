Сотрудники псковских колоний принимают участие в акции «Живая история»

10:53, 06 мая 2020, ПАИ

В акции «Живая история» принимают участие сотрудники псковских колоний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В рамках всероссийской акции сотрудники УФСИН России по Псковской области могут рассказать о своих родственниках, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Участие могут принимать сотрудники и их дети. Акция приурочена к 75-летию Победы.

В дистанционном режиме сотрудники ведомства могут поделиться своими рассказами в форме воспоминаний о военных буднях своих родных, прикрепив фотографии тех, о ком идёт повествование.