Женщина пострадала в результате ДТП в Псковском районе

20:29, 06 мая 2020, ПАИ

6 мая около 19:00 на объездной дороге между Гдовским и Ваулиногорским шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей Renault Logan. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















По словам водителя белого Renault Logan, она намеревалась с главной дороги свернуть в сторону Пскова. Водитель красного Renault Logan в это время двигался по главной дороге. Белый Renault Logan протаранил красный, в результате чего водитель красного Renault не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Автомобиль при съезде с дороги опрокинулся.

В результате ДТП пострадала пассажирка красного Logan. Пострадавшая была госпитализирована прибывшей бригадой скорой медицинской помощи.

На месте работают аварийно-спасательная служба, сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.