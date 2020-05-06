0
20:29
Женщина пострадала в результате ДТП в Псковском районе
19:44
Видео: Пскович во время карантина организовал подпольную баню
19:32
50 нетрезвых водителей задержали псковские полицейские в начале мая
16:17
Нетрезвые псковичи устроили пожар в квартире на улице Мирной
18:50
Публикуем видео с места смертельного ДТП в Печорском районе
18:11
Пострадавший в результате ДТП в Печорском районе мужчина умер по пути в больницу
17:02
Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе
Еще новости
Происшествия

Женщина пострадала в результате ДТП в Псковском районе

6 мая около 19:00 на объездной дороге между Гдовским и Ваулиногорским шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей Renault Logan. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

  • Женщина пострадала в результате ДТП в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Псковской области
    Фото: ПАИ

По словам водителя белого Renault Logan, она намеревалась с главной дороги свернуть в сторону Пскова. Водитель красного Renault Logan в это время двигался по главной дороге. Белый Renault Logan протаранил красный, в результате чего водитель красного Renault не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Автомобиль при съезде с дороги опрокинулся.

В результате ДТП пострадала пассажирка красного Logan. Пострадавшая была госпитализирована прибывшей бригадой скорой медицинской помощи. 

На  месте работают аварийно-спасательная служба, сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Женщина пострадала в результате ДТП в Псковском районе
06 мая 2020
Женщина пострадала в результате ДТП в Псковском районе
Видео: Пскович во время карантина организовал подпольную баню
05 мая 2020
Видео: Пскович во время карантина организовал подпольную баню
50 нетрезвых водителей задержали псковские полицейские в начале мая
05 мая 2020
50 нетрезвых водителей задержали псковские полицейские в начале мая
Нетрезвые псковичи устроили пожар в квартире на улице Мирной
05 мая 2020
Нетрезвые псковичи устроили пожар в квартире на улице Мирной
Публикуем видео с места смертельного ДТП в Печорском районе
03 мая 2020
Публикуем видео с места смертельного ДТП в Печорском районе
Пострадавший в результате ДТП в Печорском районе мужчина умер по пути в больницу
03 мая 2020
Пострадавший в результате ДТП в Печорском районе мужчина умер по пути в больницу
Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе
03 мая 2020
Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе
Лося насмерть сбил автомобиль в Псковском районе
03 мая 2020
Лося насмерть сбил автомобиль в Псковском районе 2

Идет загрузка...