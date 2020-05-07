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За повторное вождение в нетрезвом виде осудят жителя Пскова

Жителя Пскова осудят за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

24-летний местный житель ранее привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За это он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишён прав на 1,5 года. Однако в конце марта 2020 года он вновь сел за руль пьяным и был задержан сотрудниками ДПС.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд. Теперь обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

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