За повторное вождение в нетрезвом виде осудят жителя Пскова
Жителя Пскова осудят за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.
24-летний местный житель ранее привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За это он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишён прав на 1,5 года. Однако в конце марта 2020 года он вновь сел за руль пьяным и был задержан сотрудниками ДПС.
Уголовное дело направили в Псковский городской суд. Теперь обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.