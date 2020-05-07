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Общество

Звание «Заслуженный спасатель РФ» присвоено начальнику псковского МЧС

Начальнику ГУ МЧС России по Псковской области Валерию Филимонову присвоено звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Валерий Филимонов родился 14 октября 1966 года в Пскове. В 1987 году окончил Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков. В 2002 году окончил Академию гражданской защиты МЧС России, в 2003 году - Северо-Западную академию государственной службы.

С 1983 по 1987 год он проходил службу курсантом Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков имени 60-летия образования СССР. С 1987 по 1996 год – служил в Вооруженных силах на различных должностях лётного состава от лётчика-штурмана вертолета до командира вертолетного звена отдельного боевого вертолетного полка. С 1997 по 2003 год проходил службу на руководящих должностях в Главном управлении по делам ГО и ЧС Псковской области. В 2003 году назначен первым заместителем начальника Главного управления по делам ГО и ЧС Псковской области. С 2004 года по настоящее время – начальник ГУ МЧС России по Псковской области.

Валерий Филимонов - участник более 20 гуманитарных и спасательных операций, в том числе в зоне вооруженных конфликтов. Имеет 30 государственных и ведомственных наград.

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