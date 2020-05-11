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Общество

В деревнях Гдовского района с 12 по 15 мая будут отключать электричество

В Гдовском районе 12 мая начнется ремонт линий электропередачи, в связи с этим в некоторых населенных пунктах будут отключать электричество. График отключения потребителей от электроэнергии опубликовали на сайте администрации муниципалитета.

12 мая подачу электроэнергии приостановят в деревне Барановка.

13 мая – в деревнях Чернечки и Глушь.

14 мая – в деревнях Афоносово, Гнилище,  Яктушино, Озерцы, Озерево, Слудка и Волосово.

15 мая – в деревне Шиловшина.

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