В деревнях Гдовского района с 12 по 15 мая будут отключать электричество
В Гдовском районе 12 мая начнется ремонт линий электропередачи, в связи с этим в некоторых населенных пунктах будут отключать электричество. График отключения потребителей от электроэнергии опубликовали на сайте администрации муниципалитета.
12 мая подачу электроэнергии приостановят в деревне Барановка.
13 мая – в деревнях Чернечки и Глушь.
14 мая – в деревнях Афоносово, Гнилище, Яктушино, Озерцы, Озерево, Слудка и Волосово.
15 мая – в деревне Шиловшина.