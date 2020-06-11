Дожди, грозы и сильный ветер обещают псковичам в День России
12 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
В этот день в регионе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, днем при грозе порывы ветра могут достигать от 15 до 19 метров в секунду.
Температура по области: ночью +13 +18 градусов, днем +21 +26.
Атмосферное давление низкое.