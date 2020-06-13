Альфред Нобель и Макс: Семью хорьками пополнился псковский зооклуб «Скобарёк»
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Фото: Зооклуб "Скобарек"
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Фото: Зооклуб "Скобарек"
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Фото: Зооклуб "Скобарек"
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Фото: Зооклуб "Скобарек"
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Фото: Зооклуб "Скобарек"
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Фото: Зооклуб "Скобарек"
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Фото: Зооклуб "Скобарек"
Клуб декоративного хорьководства «Скобарёк» в Пскове пополнился семью хорьками из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в официальном аккаунте клуба в Instagram.
«У нас в приюте пополнение. Целых семь хорьков. И все мальчики», – написали представители клуба.
Хорьки поступили 6 июня. По словам представителей клуба, здоровье животных вызвало опасения: «Все худющие, в диком стрессе, шарахаются при виде рук, а некоторые готовы оборонятся при каждом шорохе. По реакции на окружающий мир и людей парни уже повидали жизнь».
Животные приходили в себя на протяжении недели. Хорькам дали имена Бьёрн, Рагнар, Флокки, Балу, Себастьян, Альфред Нобель и Макс.