Продолжаются поиски пропавшего год назад пенсионера из Псковского района

10:25, 14 июня 2020, ПАИ

Полиция продолжает поиски 78-летнего жителя Псковского района Владимира Антонова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

6 апреля 2019 года Владимир Васильевич Антонов ушёл из дома и не вернулся. Пенсионер проживал в Серёдке. Известно, что мужчина страдает потерей памяти.

Позже люди видели его недалеко от Серёдки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

На вид Владимиру Антонову 70 лет, рост 160-165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, сутулится. Был одет в длинный чёрный плащ, тёмно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу Псковский район, деревня Уграда, 19 или по телефонам (8 8112) 67-68-44, 67-68-72 или 02.