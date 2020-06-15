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Общество

Самую оперативную тест-систему выявления COVID-19 разрабатывают в России

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» работают над инновационной системой экспресс-диагностики и лечения COVID- 19 с помощь пептидов, пространственно комплементарных (подходящих как замок и ключ) шипу коронавируса. Об этом пишет газета «Известия».

В случае успешного прохождения всех испытаний, это будет первая в России тест-система, которая выявляет патоген всего за десять минут. «Поскольку вирус находится в эпителии, на поверхности – там, откуда он проникает в организм – в носу, в горле, то для анализа необходим мазок или мокрота,- пояснили  в «ЛЭТИ».

На чипе из стекла или полимера размером с предметное стеклышко имеется входной резервуар с раствором, куда помещается проба для анализа. Чип вставляется в считывающее устройство, где раствор проходит мимо площадок с пептидами. Если в пробе есть вирусы, они будут «прицепляться» к пептидам. С помощью оптического устройства можно сразу же увидеть их яркое свечение. Регистрация присоединившихся белков на таком биочипе проводится с использованием оптического метода, также разработанного в ЛЭТИ.

Специалисты говорят, что на весь цикл испытаний вплоть до сертификации Роспотребнадзором уйдет от восьми до десяти месяцев. 

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