Наталья Плявинская станет гостьей прямого эфира ПАИ-live

08:54, 15 июня 2020, ПАИ

Начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская станет гостьей прямого эфира ПАИ-live в понедельник, 15 июня, в 9:15.

Поговорим, когда общественные мероприятия выйдут из онлайн, какие ближайшие события в жизни региона по-прежнему будут проходить в Интернете, как общественники готовятся к общероссийскому дню голосования по поправкам в Конституцию и почему не дремлют волонтёры.

Трансляцию разговора смотрите на сайте Псковского агентства информации, а также в группе ПАИ в «Вконтакте».