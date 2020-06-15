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Общество

Наталья Плявинская станет гостьей прямого эфира ПАИ-live

Наталья Плявинская

Начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская станет гостьей прямого эфира ПАИ-live в понедельник, 15 июня, в 9:15.

Поговорим, когда общественные мероприятия выйдут из онлайн, какие ближайшие события в жизни региона по-прежнему будут проходить в Интернете, как общественники готовятся к общероссийскому дню голосования по поправкам в Конституцию и почему не дремлют волонтёры.

Трансляцию разговора смотрите на сайте Псковского агентства информации, а также в группе ПАИ в «Вконтакте».

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