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Общество

Диетологи рассказали о полезных сладостях при похудении

Во время диеты люди могут позволить себе домашний яблочный пирог, шоколад и сухофрукты. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на издание La Gaceta de Salamanca.

Испанские диетологи отметили, что фигуре не навредит шоколад, в котором содержится не менее 70% какао, домашний яблочный пирог с использованием желатина, дополненный кусочками свежих фруктов, и напитки из смеси йогурта и ягод или фруктов.

Нутрициолог Карла Нот уверена, что самым полезным источником сахара считаются фрукты. По ее словам, от них нельзя потолстеть. Тягу к сладкому помогут утолить финики, изюм, курага и вишня. Более того, в их составе есть антиоксиданты, витамины и минеральные вещества.

Опрошенные изданием специалисты добавили, что главное при употреблении сладких продуктов — умеренность.

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