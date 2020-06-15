Диетологи рассказали о полезных сладостях при похудении

09:21, 15 июня 2020, ПАИ

Во время диеты люди могут позволить себе домашний яблочный пирог, шоколад и сухофрукты. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на издание La Gaceta de Salamanca.

Испанские диетологи отметили, что фигуре не навредит шоколад, в котором содержится не менее 70% какао, домашний яблочный пирог с использованием желатина, дополненный кусочками свежих фруктов, и напитки из смеси йогурта и ягод или фруктов.

Нутрициолог Карла Нот уверена, что самым полезным источником сахара считаются фрукты. По ее словам, от них нельзя потолстеть. Тягу к сладкому помогут утолить финики, изюм, курага и вишня. Более того, в их составе есть антиоксиданты, витамины и минеральные вещества.

Опрошенные изданием специалисты добавили, что главное при употреблении сладких продуктов — умеренность.