Форум молодых семей стартует в Псковской области с 21 июня

10:08, 15 июня 2020, ПАИ

Первый региональный форум молодых семей стартует в Псковской области с 21 июня, сообщила начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в эфире ПАИ-live 15 июня.

Мероприятие пройдёт в онлайн режиме на платформе Zoom. «До 7 июля будем плотно работать с молодыми семьями. Мы не просто будем учить их писать проекты, но и генерировать идеи, привязывать проекты к их территориям. Будем делать всё возможное, чтобы эти проекты получили федеральное финансирование», – сказала Наталья Плявинская.

«Одна из задач форума – создание клуба молодых семей Псковской области», – отметила она. Наталья Плявинская напомнила, что в прошлом году в Псковской области состоялся всероссийский форум молодых семей.

С предложением ежегодно проводить специализированный форум для молодых семей в Псковской области выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Кроме этого, гость эфира рассказала о работе в онлайн. «Мы быстро трансформировали работу в онлайн. Эффективность большей части мероприятий в онлайн режиме оказалась выше», – добавила Наталья Плявинская.