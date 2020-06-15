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Происшествия

Сбитая автомобилем в Островском районе женщина, скончалась в больнице

13 июня около 12:00 мужчина на  ВАЗ-21013 сбил пешехода, вследствие чего пострадавшая женщина скончалась через несколько дней в больнице, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло на 16 километре автодороги «Федосино - Кахново –Тишино» у деревни Тонковидово Островского района. 49-летний водитель автомобиля ВАЗ-21013  не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, 43-летнюю женщину, которая двигалась по левой обочине автодороги в попутном направлении.

По предварительным данным, в результате ДТП пешеход получила травмы различной степени тяжести, вследствие чего 14 июня скончалась в ГБУЗ «Островская МБ».

 

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