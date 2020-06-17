0
08:14
Сразу 11 случаев коронавируса выявили в Псковской психиатрической больнице
20:35
Порыв ураганного ветра сорвал крышу торгового центра на Рижском проспекте
13:36
ВИДЕО: Пьяный водитель Audi протаранил остановку в Пскове
13:34
«Газель» и Škoda Octavia столкнулись на Рижском проспекте у «Ленты»
09:41
Мужчина на Audi протаранил автобусную остановку в Пскове
22:12
Вандалы вырвали свежепосаженные цветы в Печорах
20:18
В Пскове сотрудники полиции спасли людей из горящего дома
Еще новости
Происшествия

Сразу 11 случаев коронавируса выявили в Псковской психиатрической больнице

Сразу 11 случаев коронавируса выявили в Псковской областной психиатрической больнице, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Добавился ещё один очаг – в Псковской областной психиатрической больнице. Сразу +11 случаев, правда, все бессимптомные. Все необходимые меры приняты, следим за ситуацией», - написал глава региона.

Ранее председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко заявляла, что на базе учреждения есть возможность организовать лечебный стационар на 50 мест, а сотрудники обучены действиям при работе с COVID-19.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Сразу 11 случаев коронавируса выявили в Псковской психиатрической больнице
17 июня 2020
Сразу 11 случаев коронавируса выявили в Псковской психиатрической больнице
Порыв ураганного ветра сорвал крышу торгового центра на Рижском проспекте
16 июня 2020
Порыв ураганного ветра сорвал крышу торгового центра на Рижском проспекте
ВИДЕО: Пьяный водитель Audi протаранил остановку в Пскове
16 июня 2020
ВИДЕО: Пьяный водитель Audi протаранил остановку в Пскове
«Газель» и Škoda Octavia столкнулись на Рижском проспекте у «Ленты»
16 июня 2020
«Газель» и Škoda Octavia столкнулись на Рижском проспекте у «Ленты»
Мужчина на Audi протаранил автобусную остановку в Пскове
16 июня 2020
Мужчина на Audi протаранил автобусную остановку в Пскове
Вандалы вырвали свежепосаженные цветы в Печорах
15 июня 2020
Вандалы вырвали свежепосаженные цветы в Печорах
В Пскове сотрудники полиции спасли людей из горящего дома
15 июня 2020
В Пскове сотрудники полиции спасли людей из горящего дома
В Псковской области мошенники под видом прокуратуры и Роспотребнадзора вымогают деньги у руководителей предприятий
15 июня 2020
В Псковской области мошенники под видом прокуратуры и Роспотребнадзора вымогают деньги у руководителей предприятий

Идет загрузка...