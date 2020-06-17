Сразу 11 случаев коронавируса выявили в Псковской психиатрической больнице

08:14, 17 июня 2020, ПАИ

Сразу 11 случаев коронавируса выявили в Псковской областной психиатрической больнице, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Добавился ещё один очаг – в Псковской областной психиатрической больнице. Сразу +11 случаев, правда, все бессимптомные. Все необходимые меры приняты, следим за ситуацией», - написал глава региона.

Ранее председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко заявляла, что на базе учреждения есть возможность организовать лечебный стационар на 50 мест, а сотрудники обучены действиям при работе с COVID-19.