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Общество

Полноценные трудовые договоры обязала заключить прокуратура с работниками торговой компании в Псковском районе

В Псковском районе после вмешательства прокуратуры с работниками торговой компании заключили полноценные трудовые договоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Специалисты выяснили, что в ООО «Мега Сервис» с семью работниками заключены гражданско-правовые договоры, фактически регулирующие трудовые отношения.

Прокурор района внес в адрес директора ООО «Мега Сервис» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, с работниками общества заключены трудовые договоры.

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