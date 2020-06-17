Полноценные трудовые договоры обязала заключить прокуратура с работниками торговой компании в Псковском районе

09:23, 17 июня 2020, ПАИ

В Псковском районе после вмешательства прокуратуры с работниками торговой компании заключили полноценные трудовые договоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Специалисты выяснили, что в ООО «Мега Сервис» с семью работниками заключены гражданско-правовые договоры, фактически регулирующие трудовые отношения.

Прокурор района внес в адрес директора ООО «Мега Сервис» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, с работниками общества заключены трудовые договоры.