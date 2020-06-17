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Общество

Крупную партию боевой техники получат псковские десантники

Фото Минобороны

Крупную партию боевой техники получат псковские десантники в июне. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В соответствии с государственной программой вооружения в июне 2020 года на вооружение Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск поступит батальонный комплект боевых машин нового поколения, в который входит около 40 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка», - уточнили в Минобороны.

18 июня технику передадут одному из десантно-штурмовых батальонов гвардейского десантно-штурмового Черноморского имени Александра Невского полка, дислоцированного в Пскове.

До конца года ВДВ получит более 400 единиц нового и модернизированного вооружения.

БМД-4М - боевая машина десанта, является модернизированной версией БМД-4. Ее основная особенность - оригинальный силовой блок и ходовая часть заменены на серийные, применяемые на БМП-3, что позволяет сократить затраты на обслуживание и эксплуатацию в войсках.

Предназначена для транспортировки личного состава Воздушно-десантных войск, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. Авиадесантируется парашютным, парашютно-реактивным или посадочным способом.

Экипаж БМД-4М - три человека. В качестве десанта БМД-4М перевозит до шести человек. Удобство стрельбы обеспечивается лазерным дальномером, приборами ночного видения, тепловизором и средством сопровождения цели.

Вооружение БМД-4М: 100-мм пушка 2А70; 30-мм автоматическая пушка 2А72; спаренный ПКМТ калибра 7,62; курсовой РПКС-74 калибра 5,45; ПТУР «Аркан», способный уничтожить практически любую мишень. В арсенал входит шесть дымовых шашек «Туча», способных обеспечить машине безопасный отход. Двигатель мощностью 500 л. с. позволяет развивать скорость до 65 км/ч.

БТР-МДМ «Ракушка-М» - многоцелевой десантный модернизированный бронетранспортер. Предназначен для повышения мобильности сил десанта и их быстрой переброски в нужный район. Бронетранспортер способен плавать и ездить по пересеченной местности. На шоссе машина разгоняется до 70 км/ч и способна без дозаправки перевезти 13 десантников на расстояние до 500 км. «Ракушка» подходит для доставки боеприпасов, запчастей для боевой техники и горюче-смазочных материалов. 

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