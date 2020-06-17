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Общество

Коллективы фабрики «Славянка» и завода «Псков-Полимер» губернатор Псковской области наградил почётными грамотами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников легкой промышленности региона с профессиональным праздником, который отмечается 14 июня. Об этом с заседания оперативного штаба по экономике 17 июня передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников напомнил собравшимся, что легкая промышленность — важный сектор экономики. Он также объявил, что за заслуги в легкой промышленности почетными грамотами награждены трудовые коллективы швейной фабрики «Славянка» и предприятия «Псков-Полимер».

Губернатор пожелал предприятиям дальнейших успехов.

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