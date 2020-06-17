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575 тысяч рублей списали мошенники с карт жителей Псковской области

С 16 по 17 июня пятеро жителей Псковской области лишились 575 тысяч рублей в результате дистанционного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 17 июня 32-летнему жителю Псковского района позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом предотвращения возможных мошеннических действий злоумышленник обманным путем завладел с его банковской карты деньгами в размере 265 тысяч рублей.

Жертвой аналогичной преступной схемы также стали 62-летняя жительница Великих Лук и 70-летняя островичка. Их обманули на 98 и 80 тысяч рублей соответственно. Кроме того, жертвами дистанционного мошенничества стали ещё две псковички.

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